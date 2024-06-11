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TEIN flex z 車高調
商品番号 I35782165758
商品名

TEIN flex z 車高調
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LEXUSISに取り付けてました。車高はかなり下がります。使用期間は約2年固着などはありません用品の種類···車高調整バネレート8kg
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