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ハリケーン　セパレートハンドル　セパハン用ホルダー
商品番号 Y35174745766
商品名

ハリケーン　セパレートハンドル　セパハン用ホルダー
ブランド名 ハリケーン
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハリケーン製のセパレートハンドルとセパハン用ホルダーになります。セパレートハンドル　品番:HS0044G　Ｘタイプセパハン用ホルダー　品番:HS3700GΦ37×29mm各パーツの詳細はメーカーのホームページで確認出来ますので、そちらを参照してください。新規に購入し、一度取り付けて1ヶ月程で取り外したものになります。ハンドルバーについては取り付け時の傷が多少ありますが、バーエンドは傷も無くキレイだと思います。ただし、スイッチ固定の為、5mm程の穴が１ヶ所あります、位置は写真の5枚目を参照ください。ホルダーについては内面に多少の傷がありますが、外側には傷も少なくキレイです。今では写真に映っている値段よりも値上がりしていました。中古品であることをご理解いただき、ご検討をよろしくお願いします。#セパレートハンドル#ハリケーン#ホルダー#セパハン#セパハンホルダー#アップハンドル#カタナ
http://narcologia.ru/goods/Stanford579273.html
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