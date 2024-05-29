レブル 250 エンジンガード クラッシュバー バー プロテクター バンパー

12500円→9980円商品説明REBEL250用のエンジンガードです。純正のフレームを利用して装着するタイプのエンジンガードです。表面には剥がれにくい塗装を施しています。高品質の素材を使い軽量化と高い耐久性を実現しています。付属のネジで取付けできます。【用途】転倒や立ちゴケなどで、足が挟まったり、エンジンにダメージが出ることから守ります○横に大きく張り出さない仕様だから、目立ちにくくスタイリッシュなデザインです。○パイプ径が直径25.4mmだから、アクションカメラやドライブレコーダーなどのハンドルクランプ取付アクセサリーの装着が可能です。材質:炭素鋼。塗装:表面サンドブラスト処理後に静電塗裝。カラー:マットブラックブランド:H.JRACINGこちらの商品は上級者向けです。ご自身で装着される方はご理解の上でご購入下さい。■輸入商品となりますので輸送時の多少の小傷等がある場合がございます。また多少の加工が必要になる場合もございます。予めご了承下さい。初期不良は交換又は返品でのご対応となります。その他のサイトを含めて不良品は１度も発生しておりません。日本語の取扱説明書等は付属いたしておりませんので、取付けはバイクショップや整備士など、装着できる熟練した方が必ず作業してください。当方は取り付けに関しての質問にお答え出来かねます。写真を見てご判断ください。海外からの輸入品です。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。社外品です。初期不良に関しましては、返品または交換にてご対応させて頂きます。宜しくお願い致します。#やっちsレブルパーツ#クラッシュバー#エンジンガード#クラッシュバー#バープロテクターバンパー#フレームガード#REBEL250#REBEL#レブル#レブル250#ホンダ#エンジンスライダー#プロテクター#フレームバンパー



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