【30mlx 2個】 MARRIOTT マリオットATTUNEスプレー

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MARRIOTTHOTELマリオット「ATTUNE（アチューン）」のフレグランススプレー30mlを出品します。新品未使用の商品です。アロマディフューザー「ATTUNE（アチューン）」ニューヨークのフレグランスデザインスタジオ‘JoyaStudio’と共同開発したマリオットホテル専用フレグランスです。*フレグランスオイル原液を関係者から頂いたのでスプレーに入れて安くお裾分けさせて頂きます。【商品詳細】柑橘類・りんご・マリンノートが強調された瑞々しく爽やかなカシスの香り。これらが、ジャスミン・バラ・ユリのフローラルブーケと調和し、ホワイトシダー・セージ・フレッシュムスクと調香されています。ATTUNEの香りは、世界中で500軒を超えるマリオットホテルでお客様をお出迎えしています。ご自宅に居ながらにして、マリオットならではのアロマをお楽しみくださいませ。■内容 フレグランスボトル(30ml)x1個■本体サイズ 2.8センチ×2.8センチ×10.8センチ容量···〜49mlタイプ···スプレータイプ容器...ボトル