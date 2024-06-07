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【30mlx 2個】 MARRIOTT マリオットATTUNEスプレー
商品番号 H68218101580
商品名

【30mlx 2個】 MARRIOTT マリオットATTUNEスプレー
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARRIOTTHOTELマリオット「ATTUNE（アチューン）」のフレグランススプレー30mlを出品します。新品未使用の商品です。アロマディフューザー「ATTUNE（アチューン）」ニューヨークのフレグランスデザインスタジオ‘JoyaStudio’と共同開発したマリオットホテル専用フレグランスです。*フレグランスオイル原液を関係者から頂いたのでスプレーに入れて安くお裾分けさせて頂きます。【商品詳細】柑橘類・りんご・マリンノートが強調された瑞々しく爽やかなカシスの香り。これらが、ジャスミン・バラ・ユリのフローラルブーケと調和し、ホワイトシダー・セージ・フレッシュムスクと調香されています。ATTUNEの香りは、世界中で500軒を超えるマリオットホテルでお客様をお出迎えしています。ご自宅に居ながらにして、マリオットならではのアロマをお楽しみくださいませ。■内容　　　　フレグランスボトル(30ml)x1個■本体サイズ　2.8センチ×2.8センチ×10.8センチ容量···〜49mlタイプ···スプレータイプ容器...ボトル
http://narcologia.ru/goods/manufacture278941.html
http://narcologia.ru/goods/freezer224298.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant984482.html
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