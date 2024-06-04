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ジョーマローン　イングリッシュペアー\u0026フリージア　ホームキャンドル
商品番号 O49329545692
商品名

ジョーマローン　イングリッシュペアー\u0026フリージア　ホームキャンドル
ブランド名 ジョーマローンロンドン
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JoMALONEのホームキャンドルです。昨年冬に購入し、新品未使用です。おまけで付いてきた、コロン・ハンドソープもお付けいたします。箱付き・紙袋に入れてお送りいたします。定価:税込¥10,230重量···300g〜399g
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