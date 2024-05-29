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- GRAFA グラファ\nダドレスC(色つきタイプ) 11ml
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商品詳細
肌の色素が抜けた部分を一時的に着色お肌の脱色した部分を目立たなくします。塗布したところが見てわかる肌色に着色。新品未開封メルカリ⑤
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