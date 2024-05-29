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GRAFA グラファ\nダドレスC(色つきタイプ)　11ml
商品番号 N81372009342
商品名

GRAFA グラファ\nダドレスC(色つきタイプ)　11ml
ブランド名 グラファ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肌の色素が抜けた部分を一時的に着色お肌の脱色した部分を目立たなくします。塗布したところが見てわかる肌色に着色。新品未開封メルカリ⑤
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