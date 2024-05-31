YA−MAN STA-207P GOLD 家庭用光美容器　脱毛

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価格¥37,950（税込）YA−MANSTA-207PGOLD#ヤーマン#YA−MAN#家庭用光美容器#STA207P#脱毛自宅で簡単にムダ毛ケアが出来る、軽量かつコンパクトな光美容器【全身に使えるVIOタイプ】腕や脚、ワキなどはもちろんVIOラインまで*全身のムダ毛ケアにお使いいただけます。*粘膜は使用不可【ハイスピード全身ケア！】最大15発の連続照射モード搭載で、全身をハイスピードケア。忙しくて時間が取れない方でも、隙間時間にケアが出来ます。【軽量約270g】軽量で使いやすく、とてもコンパクトなのにハイパワー出力。持ち運びもしやすい形状です。【スポットアタッチメント付き】ワンタッチで装備できるアタッチメントが付属。指、鼻の下、顎まわり、VIOラインなど*狭い部位のムダ毛まで逃さずケアできます。*粘膜は使用不可■セット内容スポットアタッチメント…1個Vデザインツール…1セットACアダプター…1個取扱説明書（保証書付）2020.7頃購入メーカー保証は１年の為、対応しておりません。※一度、腕の脱毛を試して以降、使わずしまったままにしていました。中古品である事にご理解頂ける方にお譲りします。