K147-7　仏教美術品　時代品　伽羅香木　大振り

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商品詳細
DD商品をご覧頂き、有難うございます。未使用保管品です。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・6.5×9.5㎝・胴径（厚み）：5.5㎝・重量：167.8ｇ◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。
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