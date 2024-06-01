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K147-7　仏教美術品　時代品　伽羅香木　大振り
商品番号 U60134631297
商品名

K147-7　仏教美術品　時代品　伽羅香木　大振り
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DD商品をご覧頂き、有難うございます。未使用保管品です。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・6.5×9.5㎝・胴径（厚み）：5.5㎝・重量：167.8ｇ◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。
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