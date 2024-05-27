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ディオール ソヴァージュ パルファン 100ml メンズ香水
商品番号 U21982227096
商品名

ディオール ソヴァージュ パルファン 100ml メンズ香水
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

【ChristianDior】ディオールソヴァージュパルファン100mlメンズ香水SAUVAGEEDPSP100ml商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年7月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。商品詳細濃度も濃く、香りの持続時間がいちばん長いパルファンになります⚠︎オードトワレとは、香りが異なります。スパイシーな爽やかさに柔らかなオリエンタルの香りが溶け合う香り。スパイシーなベルガモットとみずみずしいマンダリンに絡み合うのは、甘美なトンカビーンのレザーを思わせるアロマ。さらに温かみのあるサンダルウッドと交わり、力強さのなかに柔らかなニュアンスを表現。ボトルも崇高な新月の夜をイメージ。底から湧き上がる濃紺色のグラデーション。早い者勝ちでよろしくお願いします。直ちに購入歓迎
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