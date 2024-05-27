☆期間限定☆高濃縮紅参サプリメントJ’sKami高麗90粒

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
お値引きはごめんなさいm(__)m〇モンスター級サプリメント更年期世代(*1)の方、いつまでも美しくいたい方にオススメの、J.ノリツグさん監修のサプリメントJ'sKami高麗。1粒(342mg)あたり高麗人参エキス粉末を265mg配合。高麗人参特有成分ジンセノサイドの量にこだわり抜いた、モンスター級サプリメントです〇1粒にジンセノサイドが約32.7mg含有高麗人参特有のサポニン＝ジンセノサイド(ギンセノシド)を1粒約32.7mg含有(※韓国第三者機関での分析値。自然原料(高麗人参)のため、生育環境等により、数値は上下変動します)。ジオール系、トリオール系、オレアノール系のサポニンが、メーカーの考える黄金バランスで含まれています○原料・製造工程のこだわり韓国産6年根高麗人参を使用。約60℃以上の蒸気で蒸して乾燥したプレミアム高麗人参(*2)から、40℃以下の温度で原料の紅参を抽出。一番搾りの紅参エキスを6倍濃縮し、さらに凍結乾燥で水分を飛ばし、100％の高濃度(*3)高麗人参エキス粉末にしました○カプセル処方で飲みやすくカプセル以外は高麗人参エキス末100％。1カプセル分(265mg)の高麗人参エキス粉末を製造するために使われる韓国産6年根の高麗人参は約16200mg。これは起源原料換算で60倍分に相当します。高麗人参特有の苦味と土臭い匂いが気になる方のために、ハードカプセルに詰めています〜賞味期限〜・2025/10/4高麗人参のサプリメント#高麗人参#サプリメント#kami高麗#Jノリツグ#QVC#J'skami高麗
http://narcologia.ru/goods/reflector889064.html
http://narcologia.ru/goods/recycling460314.html
http://narcologia.ru/goods/waveform913517.html
高濃縮紅参サプリメントJ’sKami高麗90粒
高濃縮紅参サプリメントJ'sKami高麗90粒（高麗人参） culto.pro
高濃縮紅参サプリメントJ’sKami高麗90粒
高濃縮紅参サプリメント J's Kami高麗90粒 | tradexautomotive.com
☆高濃縮紅参サプリメント☆ジンセノサイド J'sKami高麗【90粒特別BOX ...
高濃縮紅参サプリメントJ’sKami高麗90粒
J's Kami高麗【90カプセル】高濃縮紅参サプリメント16 www ...
☆期間限定☆高濃縮紅参サプリメントJ'sKami高麗180粒-
記録的大人気の理由は実感！１日の”TSV売上げQVC史上No.1”のモンスター ...
高濃縮紅参サプリ J's Kami 高麗 90カプセルｘ2箱（180カプセル ...
QVC20年の歴史で“１日のTSV売上げNo.1”の記録を持つ美容サプリメント ...
高濃縮紅参サプリ J's Kami高麗 90粒 です♪ culto.pro
高濃縮紅参サプリメント J's Kami高麗90粒 | tradexautomotive.com
http://narcologia.ru/goods/reflector889064.html
http://narcologia.ru/goods/recycling460314.html
http://narcologia.ru/goods/waveform913517.html
高濃縮紅参サプリメントJ’sKami高麗90粒
高濃縮紅参サプリメントJ'sKami高麗90粒（高麗人参） culto.pro
高濃縮紅参サプリメントJ’sKami高麗90粒
高濃縮紅参サプリメント J's Kami高麗90粒 | tradexautomotive.com
☆高濃縮紅参サプリメント☆ジンセノサイド J'sKami高麗【90粒特別BOX ...
高濃縮紅参サプリメントJ’sKami高麗90粒
J's Kami高麗【90カプセル】高濃縮紅参サプリメント16 www ...
☆期間限定☆高濃縮紅参サプリメントJ'sKami高麗180粒-
記録的大人気の理由は実感！１日の”TSV売上げQVC史上No.1”のモンスター ...
高濃縮紅参サプリ J's Kami 高麗 90カプセルｘ2箱（180カプセル ...
QVC20年の歴史で“１日のTSV売上げNo.1”の記録を持つ美容サプリメント ...
高濃縮紅参サプリ J's Kami高麗 90粒 です♪ culto.pro
高濃縮紅参サプリメント J's Kami高麗90粒 | tradexautomotive.com