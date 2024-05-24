パタゴニア　ベビービビダウンベスト　2T

2年前にパタゴニア大崎店で購入しました。着用回数は4回ほどです。ほんの少し、擦れ汚れがございますが、使用感の少ない美品だと思います。古着にご理解のある方よろしくお願いいたします。サイズ:2T定価:13200円◯商品説明パタゴニアの伝統を受け継ぐベビー用ダウン・ベスト。ウエスタン調のヨークにはリサイクル・ナイロン100％素材、身頃にはリップストップ・リサイクル・ポリエステル100％素材を使用し、700フィルパワー・リサイクル・ダウン100％（ダウン製品から再生されたダックダウンとグースダウン）のインサレーション入り。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用雪山登山ボルダリングクライミンググリベルブルーアイスブラックダイヤモンドエーデルリッドアンパラレルスカルパモンベルモンチュラOMMアクシーズクイントレイルバムパタゴニア山と道ムーンライトギアノースフェイスホグロフスアークテリクスティートンブロスペツルクライミングテクノロジーマムートコロンビアスノーピークノローナフーディニティラックサレワエクスペドミレーヘリーハンセンカリマーラブスポルティバファイントラックグレゴリーササフラスポストオーバーオールズコロナミキハウス



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