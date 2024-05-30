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【新品】ノースフェイスTHENORTHFACEキッズウォレットネックストラップ
商品番号 S24458265277
商品名

【新品】ノースフェイスTHENORTHFACEキッズウォレットネックストラップ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品】ノースフェイスTHENORTHFACEキッズウォレットネックストラップブラック【ブランド】THENORTHFACE/ノースフェイス/ホワイトレーベル【商品説明】首にかけて持ち歩けるお子様用の財布で、ネックレスは取り外し可能です。楽に開閉できるようベルクロが使用されています。内部のカードポケット、紙幣用ポケット、硬貨用のファスナーポケットが取り外されて便利です。【環境にやさしい素材*温室効果ガスの排出を削減する環境に優しい素材を使用しています。【品番】ブラック:NN2PN56R-BLKネイビー:NN2PN56S-MDNラベンダー:NN2PN56U-LAV【サイズ】広げた状態で縦24cm×横12cm【カラー】BLACK/ブラック/黒NAVY/ネイビー/紺LAVENDER/ラベンダー/ピンク◎kidsウォレットですが大人の方でもお使いいただけます！カードケースにしたりちょっとしたお買い物用などにオススメです☆クリスマスやお誕生日やお祝いなどにオススメです(^^)ノースフェイス　THENORTHFACE　ホワイトレーベル　日本未発売　韓国限定　キッズ　kids　子供　財布　ウォレット　小銭入れ　ミニ　ネックストラップ　正規品　大人　レディース　メンズ　ミニ財布　小さい財布　カードケース　ICカードケース
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