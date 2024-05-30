【新品】ノースフェイスTHENORTHFACEキッズウォレットネックストラップ

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【新品】ノースフェイスTHENORTHFACEキッズウォレットネックストラップブラック【ブランド】THENORTHFACE/ノースフェイス/ホワイトレーベル【商品説明】首にかけて持ち歩けるお子様用の財布で、ネックレスは取り外し可能です。楽に開閉できるようベルクロが使用されています。内部のカードポケット、紙幣用ポケット、硬貨用のファスナーポケットが取り外されて便利です。【環境にやさしい素材*温室効果ガスの排出を削減する環境に優しい素材を使用しています。【品番】ブラック:NN2PN56R-BLKネイビー:NN2PN56S-MDNラベンダー:NN2PN56U-LAV【サイズ】広げた状態で縦24cm×横12cm【カラー】BLACK/ブラック/黒NAVY/ネイビー/紺LAVENDER/ラベンダー/ピンク◎kidsウォレットですが大人の方でもお使いいただけます！カードケースにしたりちょっとしたお買い物用などにオススメです☆クリスマスやお誕生日やお祝いなどにオススメです(^^)ノースフェイス THENORTHFACE ホワイトレーベル 日本未発売 韓国限定 キッズ kids 子供 財布 ウォレット 小銭入れ ミニ ネックストラップ 正規品 大人 レディース メンズ ミニ財布 小さい財布 カードケース ICカードケース