レゴ スターウォーズ ジャンク まとめ 7151 7263 7159 7139

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商品詳細
7151シス・インフィルトレーター7263TIEファイター7159スター・ウォーズ基本セットブロック7139イウォーク・アタックスターウォーズの4セットまとめてです。欠品やパーツ代用あるので、ジャンクとして出品します。ミニフィグも揃っていません。7263のダースベイダーは本来はライトセーバーが光るタイプですが違います。一部パーツに黄ばみがあります。完美品を求める方はご遠慮下さい。※発送のサイズの都合上一部バラすかもしれません。ご了承下さい。LEGOSTARWARS
http://narcologia.ru/goods/sucrose319840.html
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