梨花　メゾンドリーファー別注アルファ キッズ　MA1 ブルゾン　120

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商品詳細
梨花さんのブランド MAISONDEREEFUR別注のALPHAのMA-1です。定価 24000＋税サイズ 120胸囲 57〜63㎝身長 115〜125㎝背中にはリフレクター（反射テープ）付きまとめ購入大歓迎。まとめ買いでお値引きさせていただきます。#バーニャ♡商品ページ＊らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便変更あり新品未使用ですが自宅保管にご理解ある方のみよろしくお願いいたします。#MAISONDEREEFUR#LIHUA#ALPHA#MA1
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