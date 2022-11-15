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読売ジャイアンツ 長野久義 肩乗りマスコット チョーグル3体 非売品
商品番号 C50289604996
商品名

読売ジャイアンツ 長野久義 肩乗りマスコット チョーグル3体 非売品
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数多くのリストから御覧いただきありがとうございます。読売ジャイアンツ肩乗りマスコット長野久義(チョーグル)×3非売品ジャイアンツGpoファンクラブ会員ポイント交換商品です。※現在は交換終了となっております。開封はしておりません。ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットプラス)にて発送となりますのでよろしくお願いします。質問等がございましたらコメントお願いします。#巨人#読売ジャイアンツ#長野久義#ジャイアンツ
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