読売ジャイアンツ 長野久義 肩乗りマスコット チョーグル3体 非売品

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商品詳細
数多くのリストから御覧いただきありがとうございます。読売ジャイアンツ肩乗りマスコット長野久義(チョーグル)×3非売品ジャイアンツGpoファンクラブ会員ポイント交換商品です。※現在は交換終了となっております。開封はしておりません。ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットプラス)にて発送となりますのでよろしくお願いします。質問等がございましたらコメントお願いします。#巨人#読売ジャイアンツ#長野久義#ジャイアンツ
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