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NEXGEN NS210 ドライバー9.5度 美品
商品番号 W83755486237
商品名

NEXGEN NS210 ドライバー9.5度 美品
ブランド名 ネクスジェン
特別価格 税込 13,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEXGENNS210ロフト9.5度　ドライバーです。打ちっ放し1回とコースで1回使用しただけです。傷等殆ど見当たりませんが使用はしましたのでご了承ください。シャフトはEL-Fです。ヘッドカバーとレンチもセットです。
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