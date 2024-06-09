NEXGEN NS210 ドライバー9.5度 美品

NEXGENNS210ロフト9.5度 ドライバーです。打ちっ放し1回とコースで1回使用しただけです。傷等殆ど見当たりませんが使用はしましたのでご了承ください。シャフトはEL-Fです。ヘッドカバーとレンチもセットです。



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