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新品　エレッセ テニス　キャップ　キャスケット　帽子　ホワイト
商品番号 S85268242771
商品名

新品　エレッセ テニス　キャップ　キャスケット　帽子　ホワイト
ブランド名 エレッセ
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品のエレッセのキャップです☆爽やかなホワイトがコートで映えます♪軽いです！暑い日には使いやすい薄さで、おでこ周りに当たる部分が爽やかメッシュになっているのが、さすが！と感じます♪とても可愛いですよ♡※※※※※※※※※※※※※※※※※※☆単品でのお値引きはいたしません。⭐︎ざっとプロフに目を通してください。☆長期自宅保管品ですので、細かい方は　お店でご購入ください。☆安心のため、購入後に一言ください。☆トラブル防止のため、評価のない新規の　方は必ず事前にコメントをください。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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