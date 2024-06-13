新品　エレッセ テニス　キャップ　キャスケット　帽子　ホワイト

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新品のエレッセのキャップです☆爽やかなホワイトがコートで映えます♪軽いです！暑い日には使いやすい薄さで、おでこ周りに当たる部分が爽やかメッシュになっているのが、さすが！と感じます♪とても可愛いですよ♡※※※※※※※※※※※※※※※※※※☆単品でのお値引きはいたしません。⭐︎ざっとプロフに目を通してください。☆長期自宅保管品ですので、細かい方は お店でご購入ください。☆安心のため、購入後に一言ください。☆トラブル防止のため、評価のない新規の 方は必ず事前にコメントをください。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※