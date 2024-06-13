YONEX　ヨネックス　テニス　ラケットバッグ　バックパック　リュック

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商品詳細
リュックタイプのテニスバッグです。背面にラケット、下部にシューズを入れることができます。グリップカバーにスレがみられますが、全体的には目立つダメージはございません。細かな傷汚れ等ある場合がございますので、ご理解ご了承いただける方のみご検討願います。※コンパクトに折り畳んで発送いたします※素人検品のため、見落としがありましたらご容赦ください種類...ラケットバッグ用途...硬式 軟式・ソフトテニス
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