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sKetChboOok3 紙袋シリーズ　Tシャツ
商品番号 H40264764200
商品名

sKetChboOok3 紙袋シリーズ　Tシャツ
ブランド名 レジスタ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フットサルブランドのREGISTAとsKetChboOok3のコラボTシャツです。お馴染みの紙袋キャラのプリントです。新品未使用です。素人の自宅保管になります。お店の中でお香が炊かれている為、その匂いがします。
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