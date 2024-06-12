YONEX、ソニケージ27cm

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商品詳細
対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...27cm傷汚れ、破れ、剥がれ有りますので、写真を見て判断してからご購入してください。自分が、プレーして問題なく使用していました。質問があれば、コメントください。神経質な方はご遠慮ください。
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