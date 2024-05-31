ビヨンドマックス　メガキング

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ご覧頂きありがとう御座います。ブランド：MIZUNO(ミズノ)ゲームタイプ：軟式用モデル：ビヨンドマックスメガキング型番：1CJBR108素材：HS700/レガリアPUフォーム長さ/最大径/重さ：83cm/6.9cm/680gカラー：ブラック×ゴールドバランス：トップバランス(長距離バッター向け)使用に伴う汚れ、傷ありバットケース付きグリップにローリングス製を使用してます。多少黒ずみがありますが使用には問題ないかと思います。