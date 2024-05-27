【カンプラ男爵さま専用】ミツワタイガーHYPERWHIP一般 85CM

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美津和タイガー一般軟式金属HYPERWHIPONE-SIDEDOUBLEBLK×RED85cmMT7HRB11セミトップバランス片面二重層構造により、打面側だけを重く!重さを速さに!スイング加速と、極上の振り抜き感試合と試合前の練習に使用したのみ、バッティングセンター等の使用はありません。グリップテープ交換してからはほとんど使用してないのでテープはまだまだお使い頂けると思います。ウレタン系の柔らかい打感が苦手な方、ぜひお試し下さい！よく弾いてすごく飛びました！ひび割れ等ありません。痕が少し残っていますが使用には全く問題ありません。気になる方はお控えください。定価·····35,200円税込製品型番‎·····RBRR1W85-090色‎·····BLK×REDサイズ‎·····85cm重量·····720g平均素材‎·····カーボン(片面二重層)種別‎·····軟式新軟式球M号対応バット