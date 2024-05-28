激レア！ミズノ ワールドウイン World Win 軟式用 木製バット 青カップ

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ご覧いただきありがとうございます。出品は、激レア！ミズノワールドウインWorldWin一般軟式用木製バット757g85cm青カップビンテージです。青カップワールドウィン！長さ約85cm重さ約757g実家保管品です。年代ものですが状態は良い方だと思います。写真をご確認いただきご検討よろしくお願い致します。送料込みです。お値下げNGです。即購入大丈夫です。※グリップ下の青カップのところに、薄くなっておりますがマジック記載あります。紙ヤスリ等で消えるとは思いますが現状にてお譲り致します。また、年代ものです。使用に伴い当たりキズはありますので、この点も気になる方はご遠慮ください。※完全品を希望する方ご神経質な方のご購入はご遠慮ください。素材...木競技の種類...軟式