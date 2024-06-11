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ルースイソンブラ　140 プラT トップス　プラシャツ　長袖　ピステ
商品番号 A26412611568
商品名

ルースイソンブラ　140 プラT トップス　プラシャツ　長袖　ピステ
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりどうもありがとうございます！サイズ140黒脇下部分少しほつれありますが数回着用のみです。新品　ではありませんので少しでも気になる方や神経質な方はご遠慮ください。
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