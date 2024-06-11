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オデッセイ 2ball BROOMSTICK 長尺パター ヘッドのみ
商品番号 C56651148741
商品名

オデッセイ 2ball BROOMSTICK 長尺パター ヘッドのみ
ブランド名 オデッセイ
特別価格 税込 15,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらオデッセイ2ballBROOMSTICK長尺パターヘッドのみの出品になります。キズの状態は写真よりご判断ください。中古品ですので、現品優先でお願いします。汚れや傷はなるべく画像に載せるようにしておりますが、画像に写りにくい傷や気付いていないものもありますので、ご了承ください。
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