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サッカー日本代表　ゴールキーパー　ユニフォーム　GK 08/09 モデル
商品番号 L95471944231
商品名

サッカー日本代表　ゴールキーパー　ユニフォーム　GK 08/09 モデル
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,692 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。日本代表GK長袖レプリカオーセンティックユニフォーム08/09モデルサイズはLサイズです。年代物にしては、そこまで使用感もなく美品かと思われますが、胸のアディダスマークがあまり目立たないですが少しひび割れているのと、左肩の白い三本ラインのところがよーく見るとほんの少しひび割れてますのでやや汚れアリを選択しています。古着かつ１０年以上前のものですので、ご理解ある方のみご購入お願い致します。即購入OKです。発送はコンパクトにしての発送になりますので、ご了承下さいどうぞよろしくお願い致します。丈...長袖カラー...ブラック種類...レプリカユニフォーム
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