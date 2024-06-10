トランペット　playtech



PTTR-200 Bbトランペット クリアラッカー仕上げ



PTTR-300 Bbトランペット



PLAYTECH (プレイテック) トランペット B ケース付き



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PTTR-200 Bbトランペット 初心者セット

3年程前に購入した初心者用、使用頻度が少ないPLAYTECH(プレイテック)トランペットの商品になります。趣味程度で吹いていましたが、使用しなくなりました。写真の本体に指のあとの様な、くすんだ箇所はところどころ見られます。メンテナンスすれば、まだまだお使い頂ける商品かと思います。自宅にて軽くアルコールシートで拭いております。写真の物が全てになります。素人の自宅保管ですのでご理解ある方でお願いします。写真にて状況確認お願い致します。プチプチで梱包して送ります。