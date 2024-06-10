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トランペット　playtech
商品番号 D40216987123
商品名

トランペット　playtech
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年程前に購入した初心者用、使用頻度が少ないPLAYTECH(プレイテック)トランペットの商品になります。趣味程度で吹いていましたが、使用しなくなりました。写真の本体に指のあとの様な、くすんだ箇所はところどころ見られます。メンテナンスすれば、まだまだお使い頂ける商品かと思います。自宅にて軽くアルコールシートで拭いております。写真の物が全てになります。素人の自宅保管ですのでご理解ある方でお願いします。写真にて状況確認お願い致します。プチプチで梱包して送ります。
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