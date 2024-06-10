- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- トランペット playtech
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
3年程前に購入した初心者用、使用頻度が少ないPLAYTECH(プレイテック)トランペットの商品になります。趣味程度で吹いていましたが、使用しなくなりました。写真の本体に指のあとの様な、くすんだ箇所はところどころ見られます。メンテナンスすれば、まだまだお使い頂ける商品かと思います。自宅にて軽くアルコールシートで拭いております。写真の物が全てになります。素人の自宅保管ですのでご理解ある方でお願いします。写真にて状況確認お願い致します。プチプチで梱包して送ります。
http://narcologia.ru/goods/protein584334.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln941202.html
http://narcologia.ru/goods/moped331968.html
PTTR-200 Bbトランペット クリアラッカー仕上げ
PTTR-300 Bbトランペット
PLAYTECH (プレイテック) トランペット B ケース付き
PTTR100BL プラスチックトランペット ブルー
PTTR-050GD プラスチックトランペット ゴールド
PTTR-050MB プラスチックトランペット メタリックブルー
PTTR100YL プラスチックトランペット イエロー
PTTR-300S Trumpet B♭
PTTR-050 プラスチックトランペット / PLAYTECH - YouTube
ショッピング通販 PLAYTECH（プレイテック） PTTR-300 Bbトランペット ...
Amazon | PLAYTECH (プレイテック) トランペット Eb/D PTTR-200E ...
まきっぴよ様専用】プレイテック トランペット PTTR-300Sの通販 by ...
PTTR-200 Bbトランペット 初心者セット
http://narcologia.ru/goods/protein584334.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln941202.html
http://narcologia.ru/goods/moped331968.html
PTTR-200 Bbトランペット クリアラッカー仕上げ
PTTR-300 Bbトランペット
PLAYTECH (プレイテック) トランペット B ケース付き
PTTR100BL プラスチックトランペット ブルー
PTTR-050GD プラスチックトランペット ゴールド
PTTR-050MB プラスチックトランペット メタリックブルー
PTTR100YL プラスチックトランペット イエロー
PTTR-300S Trumpet B♭
PTTR-050 プラスチックトランペット / PLAYTECH - YouTube
ショッピング通販 PLAYTECH（プレイテック） PTTR-300 Bbトランペット ...
Amazon | PLAYTECH (プレイテック) トランペット Eb/D PTTR-200E ...
まきっぴよ様専用】プレイテック トランペット PTTR-300Sの通販 by ...
PTTR-200 Bbトランペット 初心者セット