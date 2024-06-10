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ヘルズサイズ 4-60T メタルコート:ゴールド
商品番号 L91314131170
商品名

ヘルズサイズ 4-60T メタルコート:ゴールド
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 4,888 円
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商品詳細

ベイブレードXシリーズレアベイゲットバトルの景品です。　ヘルズサイズ4-60Tメタルコート:ゴールド新品未開封、ベイコード付きです。ゴールドの塗装がされた特別なヘルズサイズです。
http://narcologia.ru/goods/insignificant118382.html
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