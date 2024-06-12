NEW BALANCE ニューバランス 696 テニスシューズ スニーカー

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商品詳細
ニューバランスのテニスシューズシリーズ696サイズ 26〜27（サイズ消えてしまい曖昧です。インソールと靴底を計測しましたので参考にしてください）右靴の内側に擦れがあったので、修復してあります。底は減りもなく、まだまだ現役で使えます。インソールの親指の部分がすり減っているので、気になる方は、インソールをご自身で変えてください。インソール長さ27靴底の裏面 縦の長さ 29.5ホームクリーニング済。8900→7500
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