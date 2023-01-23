牧秀悟選手　2023年オールスター直筆サインボール　横浜DeNAベイスターズ

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プロフィールは必読として下さい。☆購入意思のある方のみコメントお願い致します。誹謗中傷コメントなどの迷惑行為はご遠慮下さい。その際は通報させて頂きます。✳️値段交渉時は具体的な価格提示をお願い致します。親族コレクション整理。関係者を通じて頂いたケース付きサインボール。重複の為出品。プライベートサインです、鑑定書や証明書などないためトラブルを未然に防ぐ為にも疑いを持たれる方は購入をお控え下さい。侍ジャパン侍JAPANWBC日本代表北海道日本ハムファイターズテキサスレンジャースロサンゼルスドジャースシカゴカブスサンディエゴパドレス東京ヤクルトスワローズ読売ジャイアンツ中日ドラゴンズ阪神タイガース横浜ベイスターズ西武ライオンズオリックスバファローズロッテマリーンズ楽天イーグルス日本ハムファイターズ二刀流マイクトラウトアーロンジャッジマチャドタティスイチロー佐々木朗希山田哲人山本由伸村上宗隆大谷翔平ダルビッシュ有ヌートバー鈴木誠也吉田正尚山川穂高甲斐拓也岡本和真近藤健介松井裕樹大勢大城卓三源田壮亮栗山英樹坂本勇人柳田悠岐菅野智之佐藤輝明サムライジャパン日本代表WBC日本代表ワールドベースボールクラシック日本代表SAMURAI JAPAN