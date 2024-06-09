YONEXラケットバッグ

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種類···ラケットバッグ用途···硬式バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナーシューズを入れる場所や小物を入れる場所など使い勝手はとてもいいリュックです。全然使っていなかったのでとても綺麗な状態です。