阪神タイガース　ウィンドブレーカー　Lサイズ

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商品詳細
中古品になります。応援観戦で一度使用しました。左袖の下辺りに少し引っ掛けた後みたいな跡があります（写真10枚目）着用には目立ちません。小さく畳んで発送させて頂きますので畳じわご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/composite967754.html
http://narcologia.ru/goods/preference850738.html
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