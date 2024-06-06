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坂口智隆 ユニフォーム ヤクルトスワローズ
商品番号 W93341755444
商品名

坂口智隆 ユニフォーム ヤクルトスワローズ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

東京ヤクルトスワローズの坂口智隆選手のユニホームです。2015年の優勝ワッペンも付いてます。サイズはLサイズです。実際に何度か着用してました。つば九郎つばみ
http://narcologia.ru/goods/cotton113161.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis945944.html
http://narcologia.ru/goods/conception799357.html
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