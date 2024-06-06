坂口智隆 ユニフォーム ヤクルトスワローズ

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商品詳細
東京ヤクルトスワローズの坂口智隆選手のユニホームです。2015年の優勝ワッペンも付いてます。サイズはLサイズです。実際に何度か着用してました。つば九郎つばみ
http://narcologia.ru/goods/cotton113161.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis945944.html
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