掛軸『四国八十八ヶ所霊場御宝印譜』仏画 絹本 掛け軸 p7021

■■■商品説明■■■巡礼参拝集印完成品です。【ご参考】四国八十八箇所(しこくはちじゅうはっかしょ、「四国八十八ヶ所」とも表記される)は、四国にある空海(弘法大師)ゆかりの88か所の寺院の総称で、四国霊場のもっとも代表的な札所である。単に八十八箇所とも言い、あるいはお四国さん、あるいは本四国とも言われている。四国八十八箇所を巡拝することを四国八十八ヶ所霊場会では四国巡礼と言い、似たような呼び方として四国遍路、四国巡拝などともいう。弘法大師について平安前期の真言宗の僧。真言宗の開祖。讃岐生。父は佐伯直田公、母は阿刀氏。幼名は真魚、諱は空海、号は遍照金剛。留学僧として渡唐、青竜寺の恵果和尚より真言密教の秘法を受け、帰朝。高野山に金剛峰寺を建立し、また東寺を真言密教の道場とした。大僧都に進み、綜芸種智院を創立。詩文にも通じ、三筆の一人。承和2年(835)寂、62才。＜状態＞経年の汚れ、シミがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：長約182cm幅約59.7cm軸幅約66cm



掛軸『四国八十八ヶ所霊場御宝印譜』仏画 絹本 真鍮軸先 共箱 掛け軸 p7021



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2023年最新】四国88ヶ所の人気アイテム - メルカリ



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