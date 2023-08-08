売切セール 名古屋 グランパス TRMユニフォーム Ｍ 鯱の大祭典ユニ おまけ付

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売切のため、当初出品価格から約30%お値下げしました。選手支給品名古屋グランパストレーニングマッチ用ユニフォームトレーニングトップＭサイズです。26成瀬竣平選手関係者からいただきましたが、当方の着用サイズではないため、来ていただける方にお譲りしたいと思います。オマケで2023鯱の大祭典ユニフォームをオマケします。（未使用品）丈...半袖カラー...レッドチーム名/国内...名古屋グランパスエイトサイズ...Ｍ