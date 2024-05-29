FGO ギルガメッシュ　缶バッジ　Fate/Staynight AJ モザイク

販売方法···単品※はじめにご覧いただきありがとうございます。恐縮ですが、いいねをいただいていても、出品は予告なく削除する場合がございます。ご了承下さい。こちらは2015年のアニメジャパンのufotableブースで販売されたFate/Staynightモザイクアート缶バッジのギルガメッシュ:青/ブルーになります。購入後、暗所にて保存しておりました。大切に保管しており、特に傷などは無いと思いますが、一度人の手に渡っている物ですので、神経質な方はご遠慮下さい。また、簡易包装での発送になります。その他、ご希望がございましたらご相談下さい。こちらからFate関連の出品を確認できます#砂糖のFateグッズ #砂糖の出品一覧その他、何かございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。よろしくお願い致します。



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