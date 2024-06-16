WBC 優勝記念 オーセンティック Tシャツ ミズノ 公式

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商品詳細
自己紹介欄読んでからご購入お願い致します。2023年WBC日本代表の優勝Tシャツです。ミズノ公式商品で受注生産商品なので、入手困難です。Mサイズシリアルナンバー付き#大谷翔平#WBC#ミズノ#野球野球チーム···野球日本代表
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