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WBC 優勝記念 オーセンティック Tシャツ ミズノ 公式
商品番号 K26203500549
商品名

WBC 優勝記念 オーセンティック Tシャツ ミズノ 公式
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自己紹介欄読んでからご購入お願い致します。2023年WBC日本代表の優勝Tシャツです。ミズノ公式商品で受注生産商品なので、入手困難です。Mサイズシリアルナンバー付き#大谷翔平#WBC#ミズノ#野球野球チーム···野球日本代表
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