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7.26NIKE ナイキ FCバルセロナ ユニホーム 紺えんじ色 S 新品未使用
商品番号 P40665465103
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7.26NIKE ナイキ FCバルセロナ ユニホーム 紺えんじ色 S 新品未使用
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

丈···半袖チーム名/国外···FCバルセロナ種類···レプリカユニフォームサイズ···S7.26NIKEナイキFCバルセロナユニホーム紺えんじ色S新品未使用【実寸サイズ】着丈66.7㎝身幅52.5㎝肩幅45.5㎝袖丈29㎝【素材】ポリエステル100%正規品USEDです★古着にご理解のある方お願いいたします細かな見落とし等はご了承ください中古品なので神経質な方はお控えください他にも同じジャンルの出品しています下記ハッシュタグで検索してください#スポーツ用品沢山あるよーfreedom#ビンテージ#ヴィンテージ#個性的#個性派#一点物#オールド#クラシック#クラシカル#VINTAGE#古着#USED#昭和レトロ#レトロsy7.262
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