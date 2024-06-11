オリックスバファローズ日本シリーズ2022優勝記念Tシャツ　Oサイズ　OB限定版

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商品詳細
カラー···ホワイトオリックスバファローズの2022年日本シリーズ優勝記念のOB限定のOサイズのTシャツです。撮影のために袋から取り出しましたが、新品未使用です。オリックスのOBの方しか持っていないTシャツなので、希少価値はあると思います。即購入可能です。オリックスオリックスバファローズORIXBuffaloesカラー···ホワイト野球チーム···オリックス・バファローズ#オリックスバファローズ
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