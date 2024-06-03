ZETT ゼット NPB刻印入り 石井義人選手 野球 実使用バット

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ご覧頂きありがとうございます。こちらの商品は使用感のある中古品です。硬式用、プロ野球選手の実使用バットです。元西武ライオンズの石井義人選手のものです。簡易包装にて発送します。画像で状態をご確認いただき納得していただける方のみご購入をお願い致します。即購入歓迎します。