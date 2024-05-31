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スコッティキャメロン ファントムX5 34インチ
商品番号 P28955550833
商品名

スコッティキャメロン ファントムX5 34インチ
ブランド名 スコッティキャメロン
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スコッティキャメロンファントムX534インチScottyCameronPhantomX534inchヘッド上部の黒い部分に小さな傷があります(写真1枚目右端)。その他は丁寧に使用していましたので、傷や凹みはほとんどありません。グリップは純正です。ヘッドカバーは、純正の黄色が嫌だったので、写真のものを別途購入し使っていました。ヘッドカバーも必要であればお付けします。ご検討よろしくお願いいたします。
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