スコッティキャメロン ファントムX5 34インチ

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スコッティキャメロンファントムX534インチScottyCameronPhantomX534inchヘッド上部の黒い部分に小さな傷があります(写真1枚目右端)。その他は丁寧に使用していましたので、傷や凹みはほとんどありません。グリップは純正です。ヘッドカバーは、純正の黄色が嫌だったので、写真のものを別途購入し使っていました。ヘッドカバーも必要であればお付けします。ご検討よろしくお願いいたします。