《ハドラス施工済‼️》SIM2 MAX 9.0度 ドライバー 純正シャフト S

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レビュー】テーラーメイドゴルフの新作ドライバー「SIM2 MAX」を下手っ ...



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テーラーメイドTaylorMadeSIM2MAX9.0°シム2マックスドライバー9.0度◎シャフト：TENSEIBLUETM50◎グリップ:純正(まだまだ使用できます)◎フレックス：S◎日本仕様◎ヘッドカバー、レンチ付き名器と言われるほど、今でもなお愛用され続けているドライバーです！写真をご覧通り比較的綺麗な状態と思いますが、中古品ですのでご理解お願い致します。新品購入後、すぐにハドラスガラスコーティングを施工しているので、輝きが違います！傷や汚れが付きにくく、錆びにくい、防水効果、透湿性の維持などの効果があります！重要なこのドライバーの特徴です！ドライバーの適正な打ち出し、ボールスピードが出しやすいです！そしてなんといっても、ミスの許容範囲が広いところが1番のおすすめポイントです！とにかく安定します‼️平均的な飛距離と球筋は圧倒的であり、ロフト角9°なので打ち出し角がそこまで高過ぎず、バックスピン量も軽減されます！ドライバー最近不調だなーと思う今、一度SIM2MAXを使用してみてはいかがでしょうか！！テーラーメイドTaylorMadeドライバーSIMSIM2SIM2MAXTENSEIBLUEテンセイブルーアイアンウッドユーティリティパター