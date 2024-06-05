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ロラライハリス♡ポーチ♡総刺繍♡コインケース♡濃ブラックデニム♡
商品番号 L89445662876
商品名

ロラライハリス♡ポーチ♡総刺繍♡コインケース♡濃ブラックデニム♡
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,483 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとう御座います(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠`⁠)くくりオリジナルデザインの総刺繍のポーチです♡コインケースでも小物類入れでも♫小銭類取り出しやすい作りです(⁠⁠♡⁠⌓⁠♡⁠⁠)ふわふわの芯材使ってますので、ふわっとしっかりです❤刺繍サイズ横約12.5cm縦約12.5cmLoralieHarrisオリジナル製品ではありません。個人のハンドメイド品です。著作権は、LoralieHarris又は、LoralieDesignsが所有します。loraliedesignsは、商用利用と個人販売を承諾してくれていますので、知的財産権侵害にあたりません。素人のハンドメイド品の為丁寧にお作りしていますが、ぬいずれや歪みなど細かな事が気になる方はお控え下さい。
http://narcologia.ru/goods/choice978585.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei119971.html
http://narcologia.ru/goods/browse783191.html

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