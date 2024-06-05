ロラライハリス♡ポーチ♡総刺繍♡コインケース♡濃ブラックデニム♡

ご覧頂きありがとう御座います(⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠`⁠)くくりオリジナルデザインの総刺繍のポーチです♡コインケースでも小物類入れでも♫小銭類取り出しやすい作りです(⁠⁠♡⁠⌓⁠♡⁠⁠)ふわふわの芯材使ってますので、ふわっとしっかりです❤刺繍サイズ横約12.5cm縦約12.5cmLoralieHarrisオリジナル製品ではありません。個人のハンドメイド品です。著作権は、LoralieHarris又は、LoralieDesignsが所有します。loraliedesignsは、商用利用と個人販売を承諾してくれていますので、知的財産権侵害にあたりません。素人のハンドメイド品の為丁寧にお作りしていますが、ぬいずれや歪みなど細かな事が気になる方はお控え下さい。



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