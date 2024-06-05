組立済み バタフライスツール 柳宗理 スツール チェア ブラック リプロダクト

日本の伝統工芸と西洋のモダニズムを絶妙に融合させたデザイン。まるで蝶が羽を広げ飛んでいるかのようなフォルムがその名の由来となっている、柳宗理デザインのバタフライスツール。同一の成形合板を2枚左右に組み合わせて、1本の金属棒で連結するというシンプルな構造でつくられています。正面からのフォルムが“天”という漢字や、神社の鳥居を連想させるという、日本的な要素も持ち合わせており、1956年の発売以来、日本を代表するデザインとして、国内だけにとどまらず海外でも非常に高い評価を受けています。【仕様】サイズ：約W440×D295×H385mmカラー：ブラック素材：木材完成品での発送となります。未使用ですが、製品の仕様上軽い歪みなどがある場合がございます。本製品はリプロダクト製品となります。※画像は同等商品の画像となります。※天然木のため、木目により節や色むらのように見える箇所などがある場合がございます。発送は、クロネコヤマトもしくはメルカリ便となります。再利用箱またはエアパッキン梱包での発送となります。恐れ入りますが、土・日・祝日の発送は対応できませんので、予めご了承ください。不明な点はご質問をお願いいたします。※値引き交渉は行っておりません。申し訳ございませんが値引きの交渉のコメントは削除させていただきます。特徴...完成品主な素材...木



2023年最新】柳宗理 バタフライスツールの人気アイテム - メルカリ



リコメン堂 スツール バタフライスツール 柳宗理 リプロダクト 椅子 イス チェア ブラウン



柳宗理 sori yanagi バタフライスツール スツール 木製 おしゃれ バタフライチェア リプロダクト オブジェ 玄関 荷物置き (ブラウン)



柳宗理 sori yanagi バタフライスツール スツール 木製 おしゃれ バタフライチェア リプロダクト オブジェ 玄関 荷物置き (ブラウン)



柳宗理 sori yanagi バタフライスツール スツール 木製 おしゃれ バタフライチェア リプロダクト オブジェ 玄関 荷物置き (ブラウン)



柳宗理 バタフライスツール www.krzysztofbialy.com



リコメン堂 スツール バタフライスツール 柳宗理 リプロダクト 椅子 イス チェア ブラウン



リコメン堂 スツール バタフライスツール 柳宗理 リプロダクト 椅子 イス チェア ブラウン



バタフライスツール ブラウン リプロダクト品 スツール 家具 椅子 お洒落 ウッド チェア プレゼント ギフト 贈り物 インテリア ベンチ



バタフライスツール ブラウン リプロダクト品 ウッドチェア 木製 | 福 ...



Amazon.co.jp: 柳宗理 sori yanagi バタフライスツール スツール 木製 ...



ブラウン 一個 バタフライスツール リプロダクト イス 椅子 ...



North Orange 木製 スツール 完成品 3本脚 ミルカーズチェア リプロダクト 高さ 59 ダイニング カウンター チェア 木 無垢材 おしりの形 椅子 ライトブラウン



木製スツール 完成品 ウイングスツール 成形合板 デザイナーズ リ ...



バタフライスツール ブラウン リプロダクト品 ウッドチェア 木製 | 福 ...