2人掛け ダークブラウンPVC

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商品詳細
【おススメポイント】【シンプルなデザイン】シンプルな四つ足タイプで、角ばったデザインは飽きがこず長くご使用いただけます。【木製フレームとの調和】お部屋になじみやすい木製のフレームは、より柔らかい雰囲気をプラス。先に向かって細くなる脚のラインは美しくスマート。【傷防止フェルト付き】お部屋の床に傷を付けないように、脚裏に傷防止のためのフェルトが貼られております。傷防止の同時に、滑り止めで全体の安定性も向上しま【ソファを部屋に飾る楽しさ】洗練されたスタンダードなデザインは、どの方向から見ても美しい。置くだけで部屋の主役になるソファ。【ヴィンテージの風合いを楽しむ】レザータイプは、天然皮革の風合いに近づけるバイキャスト加工でヴィンテージテイストを楽しめる。お部屋に高級感をプラスし、どこか懐かしい雰囲気を演出。
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3人掛け ダークブラウンPVC | labiela.com
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