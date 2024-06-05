カウチソファー ブラウン 肘付き 2人掛けソファー 1人掛けソファー スツール

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商品詳細
カウチソファーブラウン肘付き2人掛けソファー1人掛けソファースツールNEWツートンボリュームカウチソファ⭐2465600シンプルでおしゃれ。足をのばして座れるカウチソファ商品説明【おすすめポイント】・足をのばして座れる・シンプルでおしゃれなデザインです。・程よい硬さの座面で座り心地もGOOD！【選べるカラー】・グレー・アイボリー・ブラウン・ブラックレザー・アイボリーレザースペック■サイズ(約)2人掛け：幅126×奥行76.5×高さ80×座面高さ43cm1人掛け：幅70×奥行76.5×高さ80×座面高さ43cmスツール：幅72×奥行76.5×高さ61×座面高さ43cm■カラーブラウン■品質構造部分／木枠：天然木クッション材／鋼製ばね、ウレタンフォーム、ポリエステルわた、力布張材／座面・肘掛・背もたれ：ポリエステル、レーヨン、その他：合成皮革■付属品2人掛けソファ×1、1人掛けソファ×1、スツール×1、脚12本、小クッション×2■生産国中国【特記事項】画像のカラー・サイズとは異なる場合がございます。商品名のカラー・サイズをご確認ください。商品サイズは概算となります。予めご了承ください。【在庫状況・キャンセルについて】複数販路で販売しているため、在庫調整の都合上ご購入後にキャンセルになる場合がございます。また、複数個のご注文は承ることができない場合がございます。予めご了承くださいますようお願いします。
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