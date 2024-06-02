ソファ 1人掛け 一人掛け イタリア革 本革 白 日本製 ハイバック

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【値下げ中】2022年購入購入店カーサカーサ購入当時、程度の良い展示品で、12万くらいで販売していたものです。フィット感のある、座り心地の良いソファです。引っ越しで置き場所が無くなるため手放します。座面と背もたれの、接触する部分にはイタリアの本革を使用しており、柔らかな感触です。他、部分的に合皮も使用しています。【状態】非喫煙環境で使用大きな傷汚れは見当たりませんが、使用していたものですので、うっすらとした汚れ、使用感あります。御理解の上、ご検討下さい。ヘタリは感じられません。背もたれは外すことができます。ボルト4本で取り付けます。脚も取り外し可能です。脚を外した状態では使用できません。脚の高さは余裕でルンバが通れるくらいです。【配送】梱包・発送たのメル便を使います。沖縄及び離島など、配送不可地域がありますのでご注意下さい。搬入で通りにくいときは背もたれを外して搬入可能です。※背もたれ分解は配送オプション代がかかります。購入者負担となります。※自身で行う場合、ボルトを外すには13mmのスパナやモンキーが必要です。【付属品】取説フエルト【本体サイズ】幅：96cm 座面幅50cm奥行き：93cm 座面奥行き 52cm高さ：94cm脚の高さ：15cm本皮：座る部分、肘掛け、背もたれ合皮：背裏、肘から下テイスト...モダンカラー...ホワイト主な張り地...天然皮革（本革）機能...ハイバックタイプ