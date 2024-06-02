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Shin-Lee シンリー◾️木製フレーム×籐ラタンパネル 木製チェア
商品番号 B15311769658
商品名

Shin-Lee シンリー◾️木製フレーム×籐ラタンパネル 木製チェア
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 8,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Shin-Leeシン・リーオーク材×背もたれラタンパネル木製チェア/椅子アンティークデザインユーズドのためやや使用感はありますが大きなダメージはありませんしっかりとした強度がある一脚深みのある落ち着いた色合いですサイズ座面W460mmD450mm座面高さ440mm背もたれ高さ850mmくらい◾️送料無料#その他インテリア、雑貨出品am#その他の家具出品中am無垢材椅子イスチェア古雑貨古家具古道具古民家インテリアディスプレイ雑貨小物アンティークガーデニングブロカント葡萄木通通草蔓蘿籐ラタン蚤の市シャビーアイアンドライフラワーデミジョンボトル籠カゴかごバスケットヴィンテージビンテージ
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