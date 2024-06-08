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- 萩焼 五釉小鉢揃 孝彩窯
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。形、色がそれぞれ違う鉢5個セットです。口径 10〜12cm高さ 5cm#孝彩窯 #ふくふく器お皿/お椀/デザート食器···スープカップお皿/お椀/デザート食器···食器セット、皿/プレート、小鉢素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···楕円(オーバル)切子/焼き物ブランド···その他焼き物
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