陶器 動物 チーター 置物 イタリア製 AHURA ゴールド 1586

素材...陶器・磁器テイスト...アンティーク・クラシック、エレガント高さ...60～69.9cm単体での販売ですセットでの購入の場合にはお問い合わせください。#ロミジュリAHURA#ロミジュリアニマルオブジェ・全体：W48×D28×H61cm・陶器製・イタリア ITALYZANADELLO/AHURA◆1973年創業のAhura社は、世界約70ヶ国へ高級感溢れる陶器置物を供給してきました。伝統的な工法により、ハンドメイドで１点づつ丹念に仕上げられた工芸品です。特殊な処理により、高品質なセラミックに24金やプラチナによるメッキコーティングを施したり、スワロフスキーによる輝くアクセントを用いるなど、他の製品とは一線を画する品質と創造性がおりなすブランドです。MADEINITALYに相応しく、イタリア職人による匠の技をお楽しみいただけます。※大型商品となります。搬入経路・配送方法を確認ください。※九州・北海道・沖縄・離島など一部地域の場合、送料が異なる場合がございます。ご購入前にコメントにてご相談くださいませ。※プロフィール確認をお願いいたします。イタリアヴェローナクラシックロミオアンドジュリエットスツール フットスツール椅子 イス 小椅子猫脚輸入家具 輸入雑貨高級家具 高級雑貨イタリア家具 イタリア製ヨーロピアン ヨーロッパアンティーク クラシック ロココロココ調 アンティーク調ビンテージ ヴィンテージリビング ベッドルームナイトテーブル サイドテーブル チェスト白家具 姫系 姫 姫家具天使 エンゼル エンジェル妖精 フェアリーバラ雑貨 薔薇 薔薇雑貨 ローズ可愛い お洒落 エレガントオブジェ 置物ガーデンオーナメント 庭園家具プリンセスハウスイギリスアンティーク家具 パリフランス 南フランス ニューヨークイギリス 北欧 フィンランド ノルウェーシチリア 地中海 南欧 韓国クラック シリック コルチャゴハイセンス コンテポラリー モダンフレンチ ブリティッシュ ブルックリンホテルスタイル ホテルライクAHURAアニマルオブジェ222-910



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